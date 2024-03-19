"البحري" تربح 1.61 مليار ريال في 2023 بارتفاع 55 % لتحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحقيق 1.61 مليار ريال صافي ربح خلال 2023، بارتفاع 55 % عن 2022.
وعزت الشركة الارتفاع عبر بيان في "تداول"، إلى ارتفاع مجمل الربح بـ 602 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لنقل النفط بـ 354 مليون ريال، ونقل الكيماويات بـ 349 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
كما بينت أن ارتفاع الإيرادات الاخرى بمبلغ 153 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق أسهم في الارتفاع، حيث يعود ذلك بشكل رئيس إلى تحقيق مكاسب رأسمالية بـ 214 مليون ريال (مقارنة بـ 160 مليون ريال العام السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، إضافة إلى تحصيل مطالبات مستردة بـ 107 مليون ريال (مقارنة بـ 17 مليون ريال بالعام السابق).
كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 406 ملايين ريال أرباح نقدية عن العام 2023، بحصة 55 هللة للسهم.
|
بند
|
السنة الحالية
|
السنة الماضية
|
التغير%
|
المبيعات
|
8,777.5
|
8,582.58
|
2.27
|
إجمالي الربح
|
2,073.13
|
1,471.13
|
40.92
|
الربح التشغيلي
|
2,169.71
|
1,483.15
|
46.29
|
صافي الربح
|
1,613.43
|
1,040.91
|
55
|
اجمالي الدخل الشامل
|
1,593.52
|
1,075.13
|
48.22
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
11,838.58
|
10,491.15
|
12.84
|
ربحية السهم
|
2.19
|
1.41
|
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|
|
|
|
|
|
|
|
بند
|
توضيح
|
سبب ارتفاع مبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
تحسن اداء قطاع نقل الكيماويات والذي ارتفعت ايراداته بـ 665 مليون ريال، وذلك نتيجة زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق، والذي يقابله انخفاض الإيرادات من بعض القطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط والذي انخفضت ايراداته بـ 323 مليون ريال وذلك بسبب انخفاض العمليات التشغيلية، بالإضافة الى انخفاض الإيرادات في قطاع نقل الخدمات اللوجيستية بمبلغ 136 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
|
سبب ارتفاع صافي ربح هذا العام مقارنة بالعام السابق
|
ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 602 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 354 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 349 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
ارتفاع الايرادات الاخرى بمبلغ 153 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق,وذلك بشكل رئيسي نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 214 مليون ريال (مقارنة بـ160 مليون ريال بالعام السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، بالإضافة إلى تحصيل مطالبات مستردة بمبلغ 107 مليون ريال (مقارنة بـ17 مليون ريال بالعام السابق).
ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 207 مليون، بالإضافة الى ارتفاع الايرادات من ودائع مرابحات بمبلغ 70 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
حد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 324 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
|
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للعام السابق لتتماشى مع العرض للعام الحالي.
أضف تعليق