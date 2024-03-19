"البحري" تربح 1.61 مليار ريال في 2023 بارتفاع 55 % لتحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحقيق 1.61 مليار ريال صافي ربح خلال 2023، بارتفاع 55 % عن 2022.

وعزت الشركة الارتفاع عبر بيان في "تداول"، إلى ارتفاع مجمل الربح بـ 602 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لنقل النفط بـ 354 مليون ريال، ونقل الكيماويات بـ 349 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.

كما بينت أن ارتفاع الإيرادات الاخرى بمبلغ 153 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق أسهم في الارتفاع، حيث يعود ذلك بشكل رئيس إلى تحقيق مكاسب رأسمالية بـ 214 مليون ريال (مقارنة بـ 160 مليون ريال العام السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، إضافة إلى تحصيل مطالبات مستردة بـ 107 مليون ريال (مقارنة بـ 17 مليون ريال بالعام السابق).

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 406 ملايين ريال أرباح نقدية عن العام 2023، بحصة 55 هللة للسهم.