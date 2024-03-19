النفط يتراجع مع توقعات بزيادة صادرات روسيا واحتمال تقلص الطلب على وقود الطائرات

تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، في ظل توقعات بزيادة الإمدادات من روسيا علاوة على احتمال تسجيل تراجع أكثر من المتوقع في الطلب على وقود الطائرات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 16 سنتا إلى 86.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 82.03 دولار. وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط لأبريل، الذي تنتهي صلاحيته غدا، بمقدار 16 سنتا إلى 82.56 دولار.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في 4 أشهر في الجلسة السابقة مدعومين بانخفاض صادرات النفط الخام من السعودية والعراق ومؤشرات إلى قوة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين وأمريكا.

وفيما يتعلق بروسيا، استمرت المخاوف الناجمة عن زيادة الصادرات في أعقاب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية في البلاد في الضغط على الأسعار نحو الانخفاض.

وقال محللون في جي.بي مورجان في مذكرة للعملاء: "من المرجح أن تؤدي الهجمات إلى خفض كميات الخام الروسي التي تستهلكها المصافي بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا، إضافة إلى عمليات الإغلاق المجدولة للصيانة.. ومع ذلك، فإن انخفاض التشغيل سيؤدي إلى زيادة صادرات النفط الخام، ما يساعد روسيا على تحقيق تخفيضات الإنتاج مع الإبقاء على ثبات الصادرات في آن واحد".

وأظهرت حسابات "رويترز" أن روسيا ستزيد صادراتها النفطية عبر موانئها الغربية في مارس بنحو 200 ألف برميل يوميا، بينما ستزيد الشحنات على أساس يومي 10 % مقارنة بخطتها الأولية لمارس.

وفي الوقت نفسه، حدت خمس جلسات من المكاسب للدولار من الاتجاه الصعودي للنفط، مع وصول العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوعين تقريبا مقابل مجموعة عملات رئيسة، وعادة ما يجعل ارتفاع الدولار شراء النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفيما يخص الطلب، عبر محللون عن حذرهم بشأن نمو الطلب في قطاع وقود الطائرات قبل موسم السفر في الصيف، وقال محللون في (بي.إم.آي) في مذكرة "التباطؤ الاقتصادي العالمي سيخفف من استهلاك السفر الجوي ويؤثر في أسعار وقود الطائرات، ما يحد من ارتفاع الأسعار".