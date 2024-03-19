بنك اليابان ينهي سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت 8 أعوام في تحول تاريخي

رجل يسير أمام المركزي الياباني وسط طوكيو اليوم، حيث قام البنك بإلغاء سياسة سعر الفائدة السلبية لأول مرة منذ 17 عاما. "الفرنسية"

أنهى بنك اليابان اليوم الثلاثاء نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر 8 أعوام، وذلك في تحول تاريخي بعيدا عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة استمرت عقودا.

ورغم أن الخطوة ستكون أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما، إلا أنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، خاصة وأن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر البنك المركزي على التباطؤ في أي زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض كما يقول محللون.

ويجعل هذا التحول اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.

وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت رسوما بنسبة 0.1 % على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى البنك المركزي.

وحدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و 0.1 % عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 % على الودائع في البنك المركزي.