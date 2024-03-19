أسهم التكنولوجيا تنعش وول ستريت و"الأوروبية" تتراجع في بداية أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية

أدى تجدد الاهتمام بأسهم التكنولوجيا إلى ارتفاع مؤشرات وول ستريت الرئيسية، في حين تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية التي من شأنها أن تلقي المزيد من الضوء على اتجاه أسعار الفائدة.

وتتجه أنظار المستثمرين نحو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي تجتمع لجنة صنع السياسة التابعة له هذا الأسبوع، وستعلن عن أي قرارات يوم الأربعاء. وهناك أيضًا اجتماعات لاتخاذ القرار هذا الأسبوع في بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك الوطني السويسري.

من غير المرجح أن يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ولكنه سيصدر أحدث ما يسمى بـ "مخططات النقاط" التي تحدد توقعات البنك المركزي لأسعار الفائدة.

في الوقت الحالي، يشير الرسم البياني إلى ثلاثة تخفيضات هذا العام، لكن بيانات التضخم الساخنة الأخيرة يمكن أن تخفض العدد إلى اثنين.

وقال ناثان بيترسون، مدير تحليل المشتقات في تشارلز شواب: "آمال السوق حول احتمال تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال قيد المراجعة النزولية".

وقال: "في الوقت الحالي، يبدو يونيو وكأنه أول اجتماع محتمل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حيث قد نشهد خفضًا لسعر الفائدة، ولكن ليس هناك ضمان لأن الاحتمالات تنخفض بمرور الوقت".

وبغض النظر عن ذلك، انتعشت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد ثلاثة أيام متتالية من الانخفاض، مدعومة بالنشاط المتجدد في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي أدى إلى ارتفاع أسهم التكنولوجيا.

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة آبل تجري محادثات لبناء محرك جيميني للذكاء الاصطناعي من جوجل في هواتف آيفون الخاصة بها. وقفزت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بأكثر من أربعة بالمئة بينما ارتفعت أسهم أبل أيضا.

كانت ضجة المستثمرين عالية قبل تجمع Nvidia's GTC 2024، وهو مؤتمر سنوي للمطورين لواحد من أكبر اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال كريس بوشامب، كبير محللي السوق في IG: "يستمر الذكاء الاصطناعي في إثارة اهتمام المستثمرين، وقد ساعدت الأخبار السهم على تعويض جميع الخسائر التي تكبدها في أواخر شهر يناير تقريبًا". "لقد دفع هذا مؤشر ناسداك للارتفاع، متجاهلاً النهاية السيئة للأسبوع الماضي."

وقاد مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا المؤشرات الأمريكية الرئيسية، وفاز بنسبة 0.8 في المائة.

أغلقت الأسواق الأوروبية، التي تفتقر إلى أي شيء يمكن مقارنته بالأسهم ذات الوزن الثقيل في مؤشر ناسداك، على انخفاض طفيف حيث كانت تنتظر أدلة حول اتجاهات أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يظل بنك إنجلترا ثابتًا يوم الخميس بغض النظر عن آخر قراءة للتضخم في المملكة المتحدة المقرر صدورها في اليوم السابق.

ويترقب المستثمرون أيضًا قرار بنك اليابان (BoJ) يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتخلص صناع السياسة أخيرًا من سعر الفائدة السلبي للبنك.

وافقت الشركات اليابانية مؤخراً على أكبر زيادات في الأجور منذ ثلاثة عقود، مما يشير إلى أن الحاجة قد تكون أقل لسياسة فضفاضة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الياباني المتعثر.

وقال فؤاد رزاقزادة، المحلل في سيتي إندكس: "هذه الزيادات في الأجور قد تدفع بنك اليابان إلى إعادة النظر في سياسة سعر الفائدة السلبية، خاصة إذا ساهمت في تحقيق تضخم مستدام أقرب إلى هدف 2 في المائة".

