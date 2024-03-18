النفط يرتفع 2% لأعلى مستوى في 4 أشهر مع تراجع صادرات الخام ومؤشرات على قوة الطلب والنمو

أغلقت أسعار النفط مرتفعة بنحو 2% لتبلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر اليوم بفعل انخفاض صادرات الخام من العراق والسعودية ومؤشرات على قوة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.55 دولار أو 1.8% إلى 86.89 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 1.68 دولار أو 2.1% إلى 82.72 دولار للبرميل.

ودفع الصعود كلا الخامين القياسيين إلى منطقة ذروة الشراء من الناحية الفنية، إذ أغلق خام برنت عند أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر، فيما اختتم خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط التداولات عند أعلى إغلاق له منذ 27 أكتوبر.

وعلى جانب المعروض، قال العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، إنه سيخفض صادرات النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يوميا في الأشهر المقبلة للتعويض عن تجاوز حصته في أوبك+ منذ يناير، وهو تعهد من شأنه أن يخفض الإمدادات بنحو 130 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.

وفي السعودية، أكبر منتج في أوبك، تراجعت صادرات النفط الخام للشهر الثاني على التوالي إلى 6.297 مليون برميل يوميا في يناير من 6.308 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وفي روسيا، أدت الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة إلى تعطل نحو 7% من قدرات التكرير في الربع الأول، وفقا لتحليل.

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة التوقعات في الفترة من يناير إلى فبراير، مما يمثل بداية قوية لعام 2024 رغم استمرار اضطرابات قطاع العقارات.

وارتفع إنتاج الصين من النفط الخام في يناير وفبراير 3% على أساس سنوي، لأسباب منها تلبية الطلب القوي على وقود النقل خلال فترة السفر المزدحمة بالتزامن مع بداية العام القمري الجديد.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياس الذي يبدأ غدا الثلاثاء ويختتم يوم الأربعاء.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يقلل من كلفة شراء السلع والخدمات، مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط.