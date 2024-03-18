الموافقة على طلب «الجزيرة» زيادة رأسماله إلى 10.25 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية

وافقت هيئة السوق المالية على طلب بنك الجزيرة زيادة رأسماله من 8.2 مليار إلى 10.25 مليار ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، الذي سيحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق.وبحسب بيان "هيئة السوق"، فإن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 2.05 مليار ريال من بند "الاحتياطي النظامي".