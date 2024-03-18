«ثمار» تقدم ملف طلب تخفيض رأسمالها بقيمة 185 مليون ريال إلى «هيئة السوق»

أوضحت شركة ثمار التنمية القابضة أنها قدمت ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال بقيمة 185 مليون ريال إلى هيئة السوق المالية اليوم الإثنين 18 مارس.وذكرت الشركة في بيان على "تداول"، أن تخفيض رأس المال يخضع للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توافرها.