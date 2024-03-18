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140 مليون ريال أرباح «الخريف» بارتفاع 30 % بدعم الدخول في مشاريع جديدة

140 مليون ريال أرباح «الخريف» بارتفاع 30 % بدعم الدخول في مشاريع جديدة

"الاقتصادية" من الرياض
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بنهاية عام 2023، بنحو 30 % إلى 140 مليون ريال مقابل 107 ملايين ريال حققتها الشركة في العام الذي سبقه.
وأرجعت الشركة في بيان على "تداول"، سبب نمو الأرباح إلى ارتفاع إيرادات قطاع المياه 220.9 %، وقطاع مياه الصرف الصحي 32.6 %، و قطاع الحلول المتكاملة للمياه 15.6 % متأثرة بشكل رئيس بالدخول في مشاريع جديدة.
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