140 مليون ريال أرباح «الخريف» بارتفاع 30 % بدعم الدخول في مشاريع جديدة

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بنهاية عام 2023، بنحو 30 % إلى 140 مليون ريال مقابل 107 ملايين ريال حققتها الشركة في العام الذي سبقه.وأرجعت الشركة في بيان على "تداول"، سبب نمو الأرباح إلى ارتفاع إيرادات قطاع المياه 220.9 %، وقطاع مياه الصرف الصحي 32.6 %، و قطاع الحلول المتكاملة للمياه 15.6 % متأثرة بشكل رئيس بالدخول في مشاريع جديدة.