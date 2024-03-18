«الحمادي» تربح 303 ملايين ريال وتوزع 56 مليونا عن الربع الرابع

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الحمادي القابضة بنهاية عام 2023، بواقع 18 % إلى 303 ملايين ريال مقابل 257 مليون ريال حققتها الشركة في العام الذي سبقه.إلى ذلك، قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2023، بواقع 0.35 ريال للسهم، بإجمالي مبلغ قدره 56 مليون ريال، وسيتم التوزيع بدءا من 4 أبريل 2024.