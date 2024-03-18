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329 مليونا أرباح «الدواء» بنهاية 2023 بنمو 8 % بفضل التحكم الجيد في النفقات

329 مليونا أرباح «الدواء» بنهاية 2023 بنمو 8 % بفضل التحكم الجيد في النفقات

"الاقتصادية" من الرياض
نمت الأرباح الصافية لشركة الدواء للخدمات الطبية بنهاية عام 2023، بنحو 8 % إلى 329 مليون ريال مقابل 305 ملايين ريال حققتها الشركة في العام الذي سبقه.
وأعادت الشركة في بيان على "تداول"، سبب ارتفاع الأرباح إلى التركيز المتوازن بين نمو المبيعات الإيجابي، والتحكم الجيد في النفقات والإدارة الفعالة للأصول.
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