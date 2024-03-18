"المراعي" تعتمد خطة استراتيجية لـ 5 أعوام باستثمار يتجاوز 18 مليار ريال

وافق مجلس إدارة شركة المراعي على خطة الشركة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة المنتهية في ديسمبر 2028، وذلك خلال اجتماعه المنعقد اليوم 18 مارس 2024.

وبحسب بيان الشركة على "تداول"، تتضمن الخطة الاستراتيجية برنامجا استثماريا يتجاوز 18 مليار ريال، مخصصا لركائز وممكنات استراتيجية متعددة تم البدء في تنفيذ بعضها، حيث تم تخصيص ما يقرب من سبعة مليارات ريال للتوسع في الدواجن، وخمسة مليارات ريال لتعزيز فئات المنتجات الأساسية الحالية (الألبان والعصائر والمخبوزات)، ومليار ريال لدخول قطاعات غذائية جديدة واعدة، فيما خصص أربعة مليارات ريال لتطوير سلسلة التوريد وقدرات المبيعات لدعم خطط التوسع المحلية والإقليمية، وأخيرا مليار ريال لدعم وتسريع تطوير التكنولوجيا، ما يعكس التزام الشركة بالاستثمار في الابتكار.

وبينت الشركة أنه سيتم تمويل الخطة الإستراتيجية من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة خلال فترة الخمس سنوات المقبلة.