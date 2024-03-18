الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع بدعم مكاسب قطاع الموارد الأساسية

افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع طفيف بقيادة مكاسب قطاع الموارد الأساسية، على الرغم من أن حذر المستثمرين قبيل بيانات التضخم في منطقة اليورو حد من الارتفاعات.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %، حيث تصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات الفرعية مرتفعا 0.7 % بعد أن تجاوز الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، التوقعات.

وعلى صعيد البيانات، يترقب المتعاملون بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر فبراير والميزان التجاري الإجمالي للمنطقة لشهر يناير، المقرر صدورهما في وقت لاحق من اليوم.

كما يترقب المتعاملون أيضا اجتماعات السياسة النقدية للمركزي الأمريكي وبنك إنجلترا، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثا عن مزيد من الدلائل حول دورة تيسير السياسة النقدية.

وقفز سهم سيجنفاي 5.2 % بعد أن رفع بنك باركليز توصيته للسهم ورفع السعر المستهدف لشركة حلول الإضاءة، فيما هوى سهم لوجيتك لتصنيع معدات الكمبيوتر 6.5 % بعد الإعلان عن رحيل المدير المالي تشارلز بوينتون في مايو.