"استضافة ثمانية" منصة جديدة تنضم لمنظومة ثمانية التقنية

أطلقت "ثمانية"، شركة التقنية الإعلامية وشبكة البودكاست العربية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منصة "استضافة ثمانية" الموجّهة للناشرين والمعلنين ضمن مشروعها الهادف لبناء منظومة تقنية تمكن المبدعين من إنتاج محتوى عالي الجودة يثري المحتوى العربي على الإنترنت.

أعلنت "ثمانية" بداية هذا العام تحوّلها إلى شركة تقنية إعلامية تقدّم حلولا تقنية لتمكين المبدعين من إنتاج محتوى عالي الجودة يثري المحتوى العربي على الإنترنت. ولتكتمل هذه المنظومة جاءت "استضافة ثمانية" لتنضم إلى منتجات الشركة التقنية : تطبيق "راديو ثمانية" للبودكاست ومنصّة "ثمانية" للنشرات البريدية والمقالات.

تستهدف "استضافة ثمانية" المعلنين والناشرين ضمن منظومة صناعة المحتوى الصوتي "البودكاست"، وتسعى إلى سد الفجوة بين صنّاع المحتوى والمعلنين. فالإعلانات على البودكاست مهمة تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، خاصة أنه لا يوجد منصة إعلانات واحدة تستهدف جميع برامج البودكاست. ولكن، من خلال المنصة الجديدة يستطيع المعلن إنشاء حملاته الإعلانية، سواء على برامج ثمانية أو على أشهر شبكات البودكاست العربيّة. وتسهّل المنصة الجديدة أيضاً عملية النشر لصنّاع المحتوى. فبواجهة بسيطة، بإمكان صانع المحتوى نشر وإدارة برامجه وحلقاته وتحديد العلامات الإعلانيّة وكل التفاصيل المرتبطة بالنشر. وتوفر تقارير وبيانات حيّة عن الجمهور تتجاوز عدد تحميلات الحلقة. وتتيح المنصة أيضاً لصانع المحتوى الانضمام لشبكة إعلانات ثمانية وتحقيق دخل مستمر دون أي جهد إضافي.

علّق عبد الرحمن أبومالح، المؤسس والمدير التنفيذي لثمانية "في مطلع عام 2024 أخذنا على عاتقنا تطوير صناعة المحتوى العربي على الإنترنت، وتمكين صنّاعه. وأطلقنا راديو ثمانية الذي نراهن على أنه أفضل تجربة استماع للبودكاست على الإطلاق. الآن، جاء دور الناشرين والمعلنين. لتكتمل دائرة استدامة المحتوى العربي الصوتي عبر استضافة ثمانية".

يذكر أن "راديو ثمانية" تصدر قائمة التطبيقات في أبل لثلاثة أيام بعد الإطلاق في 7 دول عربية متفوقًا على تطبيق إكس (تويتر سابقًا). وفي أقل من شهرين من الإطلاق تجاوز مستخدمي التطبيق الـ100 ألف، مع أكثر من مليون دقيقة استماع عبر التطبيق.