بلومبرغ : صندوق الاستثمارات العامة يتطلع إلى الاستحواذ على الخطوط السعودية

دخل صندوق الاستثمارات العامة في محادثات أولية للاستحواذ على الخطوط السعودية، حيث يتطلع إلى ضخ مليارات الدولارات لتحويل السعودية إلى وجهة سياحية عالمية.

ووفقا لـ "بلومبرغ"، فإن الصندوق السيادي يخطط لصفقة من شأنها أن تضيف الخطوط الجوية العربية السعودية، التي تأسست قبل 80 عاما، إلى محفظته المتنامية من أصول الطيران مطلع العام المقبل، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لخصوصية المعلومات.

الأشخاص أضافوا أن الصندوق سيتولى ملكية شركة الطيران بدل الحكومة، بهدف تحسين كفاءتها وربحيتها. مضيفين أنه من الممكن بعد ذلك خصخصة الشركة أو دمجها مع "طيران الرياض"، التي أطلقها الصندوق قبل عام ويعكف على تأسسيها.