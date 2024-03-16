شركة تطوير المربع الجديد في معرض فرنسي لجذب الاستثمارات الأجنبية

لاقت مشاركة شركة تطوير المربع الجديد -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- في معرض "MIPIM 2024"، الذي أقيم في مدينة "كان" الفرنسية اهتماماً من قبل المستثمرين وقادة صناعة البناء والتطوير العقاري، حيث جمع أبرز القطاعات والجهات العالمية في قطاع التطوير العقاري، كشفت خلاله الشركة عن رؤيتها لإعادة تشكيل التنمية الحضرية. وسلّط الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد مايكل دايك، النظر على الفرص المتاحة للمستثمرين في أحدث داون تاون بمنطقة الرياض، يتناغم فيه الابتكار والتكنولوجيا، بالطبيعة والاستدامة على مساحة 19 كلم مربع، الذي سيصبح القلب النابض في منطقة الرياض. وقال: إن الشركة تسعى من خلال مشاركتها إلى تشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص التي توفرها، إضافةً إلى إسهاماتها في إعادة تشكيل التنمية الحضرية على نطاق عالمي، كونه يتفوق على العديد من الوجهات العالمية الأخرى. وحققت شركة تطوير المربع الجديد تقدماً في وضع الأسس لواجهة المكعب، المبنى الأيقوني الذي سيكون في قلب الداون تاون الحديث، من خلال حفر مساحة تبلغ أكثر من 4 ملايين متر مربع، الذي يشكّل بدوره فرصةً جاذبةً للمستثمرين الذين سيكونون جزءاً من تطوير الداون تاون الحديث. يذكر أن الداون تاون الحديث في منطقة الرياض يعد أحدث الوجهات الرائدة في المملكة، فهو يلعب دورًا رئيسيًا في تنويع الاقتصاد وينسجم مع رؤية 2030، حيث تعد مشاركة الشركة بمثابة التزام ببناء مستقبل التنمية الحضرية، إلى جانب توفير العديد من الفرص النوعية الفريدة.