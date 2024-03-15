تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع تطلع المتداولين لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة الأسبوع المقبل

أنهت أسهم وول ستريت الأسبوع على انخفاض مع تراجع المؤشرات الرئيسية الثلاثة مع تطلع المتداولين إلى قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي إعلان السياسة يوم الأربعاء المقبل في نهاية اجتماع استمر يومين، مع كل الأنظار على علامات الموعد الذي يمكن أن يتم فيه خفض أسعار الفائدة لأول مرة.

في حين أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المرجح أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة هذا العام، فإن بيانات أسعار الجملة الأكثر ارتفاعا من المتوقع وتضخم المستهلك قد أثارت المخاوف من أن التخفيضات قد تأتي في وقت متأخر عما كان متوقعا.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.5 % (190 نقطة) إلى 38714.77 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 واسع النطاق 0.7 % إلى 5117.15 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على التكنولوجيا 1.0 % إلى 15973.17 نقطة.

وقال جاك أبلين من كريسيت كابيتال "لدينا بيئة تضخمية تنقلنا من ستة تخفيضات لأسعار الفائدة إلى ثلاثة، وهناك اعتقاد حالي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد البقاء مع التخفيضات الثلاثة".

وأضاف أنه مع كون التضخم أكثر عنادا مما كان متوقعا، فإنه سيراقب أيضا أي علامات على كيفية تفسير البنك المركزي للبيانات الاقتصادية الأخيرة.

ومن بين الشركات الفردية، انخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 2.1 %.

كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل Apple وAmazon وAlphabet - الشركة الأم لشركة Google.

وانخفضت أسهم شركة تصنيع الرقائق Nvidia بنسبة 0.1 %.