20 % ارتفاع أسعار فنادق المنطقة المركزية في مكة المكرمة مع نسب إشغال 100 %

سجلت فنادق المنطقة المركزية في مكة ارتفاعا في الأسعار بنحو 20 % منذ بداية شهر رمضان، مقارنه بالعام الماضي.

وأوضح لـ"الاقتصادية" عبدالمحسن العجلان نائب لجنة السياحة والفنادق في غرفة مكة، ورئيس مجلس إدارة فنادق لامار، أن الـ18 شهرا الماضية سجلت الفنادق في مكة وتحديدا المنطقة المركزية نسبة إشغال بلغت 100 %.

وأضاف "النسبة المحققة لم تسجل منذ أكثر من 15 عاما، حيث وصلت إلى مرحلة التشبع قبل رمضان"، مشيرا إلى أن نسب الحجوزات المؤكدة قبل الشهر الجاري حققت زيادة كبيرة وملحوظة مقارنه بالعام الماضي لنفس الفترة، وتزداد نسب إشغال الفنادق بين 10 إلى 20 رمضان نحو 70 % والعشر الأواخر تصل إلى 100 % .

وأوضح العجلان أنه فيما يخص الفنادق في المنطقة المركزية الحلقة الأولى هي التي حققت ارتفاعا في الأسعار بنسبة 20 %، لكن الفنادق البعيدة عن الحرم "في الحلقتين الثانية والثالثة" لم تشهد زيادة نسب الإشغال الكبيرة، نظرا لتوافر فنادق كثيرة.

وقال "هذا العام يعد عاما استثنائيا، حيث كثير من الفنادق حصلت على تراخيص بعد أن عملت على تصحيح وضعها والعمل وفق الاشتراطات المطلوبة".

وأضاف "التسهيلات بخصوص التأشيرات رفعت من حجوزات الأفراد. جنسيات كثيرة قادمة إلى مكة لم نسمع عنها سابقا، حيث كان موسم رمضان مختصرا على الشركات أو العاملين في البلد أو قدموا لمهمة عمل، لكن الآن نرى إقبالا كبيرا وجنسيات مختلفة، تتصدرها دول شرق آسيا إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأمريكا وأذربيجان وكازاخستان وتركيا وغيرها من الدول".

وأرجع مستثمرون في المنطقة المركزية، ارتفاع الأسعار إلى حزمة المبادرات التي أطلقتها السعودية ممثلة ببرنامج رحلة ضيوف الرحمن، الذي مكن من تأدية العمرة على مدار العام، بتسهيلات منها استخراج التأشيرة الإلكترونية في مدة زمنية قياسية لـ57دولة.

كذلك السماح للمقيمين في دول الخليج بدخول السعودية وأداء العمرة، إضافة إلى منصة "نسك" التي أوجدت حلا رقميا مميزا يقدم عديدا من الخدمات لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن، وهو الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على قطاع الفنادق والإيواء ليسجل نموا متصاعدا لم يسجله من قبل.

وأوضح علي عياش المزجاجي رئيس مجلس إدارة مجموعة الضيافة العالمية، أن نسبة الحجوزات الموكدة في رمضان هذا العام ارتفعت إلى 65 % من مجمل حجوزات الفنادق في المنطقة.

وشهدت الأشهر الأخيرة تحولا كبيرا في الحجوزات، حيث ارتفعت نسبة حجوزات الأفراد مقارنه بالشركات، حيث تفوقت حجوزات الأفراد الأجانب على الشركات، وأصبح المشهد يضم مواسم جديدة غير موسمي الحج ورمضان.