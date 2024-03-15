16 مليار دولار إيرادات "تيك توك" في أمريكا خلال 2023

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة أن تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية حقق إيرادات بلغت نحو 16 مليار دولار العام الماضي في الولايات المتحدة حيث يواجه تطبيق الفيديو واسع الانتشار الذي جذب المستخدمين من الجيل (زد) خطر الحظر. ونقلت فايننشال تايمز عن خمسة مصادر مطلعة أن إيرادات بايت دانس البالغة 120 مليار دولار في 2023 ارتفعت بنحو 40 بالمئة عن العام السابق، مدفوعة بالنمو الهائل لتطبيق تيك توك، رغم أن الصين تمثل حصة كبيرة من مبيعات الشركة. وحقق تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، مبيعات قياسية في الولايات المتحدة في 2023، بحسب فايننشال تايمز. وتقترب بايت دانس، الملقبة بمصنع التطبيقات بفضل إصداراتها الجديدة المستمرة لتطبيقات الهاتف المحمول، من تجاوز فيسبوك المملوكة لشركة ميتا لتصبح أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم من حيث المبيعات. وارتفعت إيرادات ميتا 16 بالمئة في 2023 إلى 134.90 مليار دولار. ولم ترد بايت دانس على الفور على طلب رويترز للتعليق. ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر. وتصدر تيك توك تطبيقات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة قياسا بعدد مرات التنزيل في 2023، بنحو 47 مليون عملية تنزيل. وجاء فيسبوك وإنستجرام في المركزين الثاني والثالث، بنحو 35 مليون و34 مليون عملية تنزيل على التوالي، وفقا لبيانات سينسور تاور.