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الطاقة- النفط

"وكالة الطاقة" ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 إلى 1.3 برميل يوميا

"وكالة الطاقة" ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 إلى 1.3 برميل يوميا

باريس : رويترز

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 بمقدار 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا.

 لكنها أشارت في تقريرها الشهري إلى أن وتيرة ارتفاع الطلب على النفط عالميا في 2024، ستتباطأ عن النمو المسجل في 2023 والبالغ 2.3 مليون برميل يوميا.

وتوقعت أن ينمو إجمالي المعروض العالمي من النفط بـ800 ألف برميل يوميا هذا العام ليصل إلى 102.9 مليون برميل يوميا، مع الأخذ في الحسبان تعديل بالخفض لإنتاج أوبك +، فيما تتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأول من 2024 بواقع 270 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

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