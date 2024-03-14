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أسواق الأسهم- العالمية

تراجع أغلب مؤشرات وول ستريت مع نزول أسهم الرقائق

تراجع أغلب مؤشرات وول ستريت مع نزول أسهم الرقائق

متداولون في بورصة نيويورك. "رويترز"

نيويورك : رويترز

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم مع عكوف المستثمرين على جني الأرباح من أسهم إنفيديا وشركات أخرى في قطاع الرقائق، وذلك في الوقت الذي يترقبون فيه بيانات أسعار المنتجين التي من المقرر صدورها غدا ومؤشرات أخرى قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وتشير بيانات أولية إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز انخفض 9.66 نقطة بما يعادل 0.19% إلى 5165.33 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك 85.18 نقطة أو 0.52% إلى 16180.46 نقطة.
وصعد مؤشر داو جونز 38.68 نقطة أو 0.11% إلى 39046.98 نقطة.
 

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