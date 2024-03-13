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أسواق الأسهم- العالمية

تراجع "وول ستريت" مع هبوط أسهم الرقائق وترقب بيانات التضخم

تراجع "وول ستريت" مع هبوط أسهم الرقائق وترقب بيانات التضخم

تراجع "وول ستريت" مع هبوط أسهم الرقائق وترقب بيانات التضخم

متداولون يعملون على الأرض في بورصة نيويورك. "رويترز"

رويترز: نيويورك

انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم مع عكوف المستثمرين على جني الأرباح من أسهم إنفيديا وشركات أخرى في قطاع الرقائق، وذلك في الوقت الذي يترقبون فيه بيانات أسعار المنتجين التي من المقرر صدورها غدا ومؤشرات أخرى خاصة بالتضخم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفض 9.66 نقطة بما يعادل 0.19 % إلى 5165.33 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 85.18 نقطة أو 0.52 % إلى 16180.46 نقطة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 38.68 نقطة أو 0.11 % إلى 39046.98 نقطة. 

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