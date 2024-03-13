النفط يتخطى 84 دولارا للبرميل بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية وهجمات على مصاف روسية

ارتفعت أسعار النفط اليوم نحو 3 % إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر اليوم نتيجة انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين مع اضطراب محتمل في الإنتاج بعد هجمات أوكرانية على مصفاة روسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.11 دولار، أي 2.6 %، إلى 84.03 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.16 دولار، أي 2.8 %، إلى 79.72 دولار عند التسوية.

وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ السادس من نوفمبر.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن شركات الطاقة سحبت بشكل مفاجئ 1.5 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس.

يأتي هذا بالمقارنة مع توقعات المحللين لزيادة 1.3 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز وسحب 5.5 مليون برميل كما هو موضح في بيانات معهد البترول الأمريكي.

وشهدت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة أكبر زيادة في الأسعار لترتفع نحو 2.9 % إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة إن شركات الطاقة سحبت 5.7 مليون برميل من البنزين أكبر من المتوقع من المخزونات الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك مقارنة مع سحب 1.9 مليون برميل من مخزونات البنزين توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

وفي روسيا، ضربت أوكرانيا مصافي نفط في اليوم الثاني من الهجمات بطائرات مسيرة، ما أدى إلى نشوب حريق في أكبر مصفاة تابعة لشركة روسنفت فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها محاولة لعرقلة الانتخابات الرئاسية في بلاده هذا الأسبوع.

وحصل النفط والأسواق المالية الأوسع على دعم من الشعور بأن أحدث البيانات حول التضخم في الولايات المتحدة لن تعرقل خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام. وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطلب على النفط.