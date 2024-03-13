«شل» تعتزم شطب 20 % من الوظائف في فريق الصفقات لخفض التكاليف

أعلنت مصادر مطلعة أن شركة شل تعتزم شطب 20 % على الأقل من الوظائف في فريق الصفقات فيما تواصل الشركة إعادة هيكلة وحداتها التجارية في محاولة لخفض التكاليف.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المعلومات، أنه قيل للعاملين في ذلك القسم الذي يضم عدة مئات من الموظفين معنيين بعمليات الدمج والاستحواذ في شل، أنه سيكون هناك خفض هائل في عدد الموظفين وسيتم إعلان مزيد من التفاصيل في أبريل.

ووفقا لبلومبيرغ، يعد الفريق هو الأحدث الذي يتأثر بخفض الوظائف عقب تحركات مماثلة عبر الوحدات التجارية مثل الحلول المنخفضة الكربون والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال ناطق باسم الشركة: "تهدف شل لزيادة القيمة بانبعاثات أقل من خلال التركيز على الأداء والانضباط والتبسيط عبر الشركة. وسيتطلب تحقيق تلك التخفيضات تصنيفا مرتفعا في المحفظة وكفاءات جديدة وتنظيما عاما أصغر".

وبحسب التقرير السنوي العام الماضي، وظفت شل 93 ألف شخص في 2022 بارتفاع من 83 ألف قبل عام. وستنشر الشركة تقريرها السنوي المقبل بأرقام محدثة غدا.