"الموارد البشرية" تطلق 4 خدمات للنقل الوظيفي عبر "مسار"

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ خدمة النقل الوظيفي لتعزيز استثمار رأس المال البشري ولتطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية. واوضحت الوزارة أن الخدمة تشمل: النقل المباشر، ونقل مباشرة بترقية، ونقل بالإعلان، ونقل بالإعلان بترقية. وأشارت الوزارة أن الخدمة تسهم في إدارة عمليات النقل سواء كان نقل مباشر أو بالإعلان داخل وخارج الجهة، كما تتيح لموظفي القطاع الإطلاع على إعلانات النقل والتقدم إليه بعد استيفاء الشروط والضوابط والحوكمة لعمليات النقل. وأفادت الوزارة، أن الخدمة تستهدف تمكين الجهات الحكومية من التوظيف الداخلي، وموظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية من سد الاحتياج الوظيفي داخل القطاع الحكومي عن طريق تقديم منظومة إلكترونية متكاملة لعمليات الموارد البشرية.