"ريف السعودية" يدعم 11 ألف مستفيد في قطاع إنتاج العسل بـ 140 مليون ريال

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، عن تحقيق قطاع النحل وإنتاج العسل، نسبة عالية من مستهدفات الدعم، بلغت (89%)؛ إذ وصل عدد المستفيدين في القطاع إلى 10.58 ألف مستفيد، فيما بلغ إجمالي الدعم المقدّم لهم من البرنامج (140) مليون ريال. جاء ذلك خلال ترأس المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية) ، اليوم، الاجتماع الدوري (14) لمجلس إدارة البرنامج، الذي استعرض سير الأعمال التي يقدمها برنامج "ريف السعودية"، ومستوى التقدم والإنجازات التي تحققت، إلى جانب مناقشة التوصيات والقرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع. وأوضح غسان بكري الأمين العام للبرنامج أن الاجتماع استعرض الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج لتطوير القطاعات المستهدفة، من خلال المشاريع والمبادرات الاستراتيجية؛ لتحسين نمط الحياة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عبر الاستفادة من الدعم المقدم للقطاعات الزراعية الريفية. وأضاف أن عدد المستفيدين من دعم البرنامج في قطاع البن، وصل إلى 3718 مستفيدًا، بقيمة إجمالية بلغت (61) مليون ريال، تشكّل (37%) من النسبة المستهدفة، بينما استفاد 6.322 مزارعًا في قطاع الفاكهة، من دعم البرنامج الذي وصلت قيمته إلى (102) مليون ريال، محققًا (80%) من النسبة المستهدفة، فيما حقق قطاع الورد والنباتات العطرية (34%) من النسبة المستهدفة، من خلال استفادة (433) مزارعًا من دعم البرنامج البالغ (4.6) ملايين ريال. فيما وصل عدد المستفيدين من الدعم في قطاع المحاصيل البعلية 3284 مستفيدًا، بقيمة إجمالية بلغت (36) مليون ريال، ليحقق القطاع (22%) من النسبة المستهدفة، إلى ذلك، حقق قطاع القيمة المضافة نسبة (63%) من المستهدف، من خلال دعم 47.81 ألف مستفيد، بأكثر من (536) مليون ريال.