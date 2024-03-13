استقرار أسعار الذهب عند 2158 دولار للأوقية بعد ارتفاع التضخم الأمريكي

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها في شهر في الجلسة السابقة، إذ أثار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يؤجل المضي قدما في خفض أسعار الفائدة إلى ما بعد يونيو.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2158.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2164.80 دولار.

وقال مايكل لانجفورد كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سكوربيون مينيرالز إن الانخفاض الأخير في أسعار الذهب يأتي في الوقت الذي يتوقف فيه كل شيء على بيانات التضخم، التي تغذي عملية صنع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ويتوقع لانجفورد زيادة أسعار الذهب بنحو 10 %.

وتراجع الذهب 1.1 % أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بقوة في فبراير شباط، بما يتجاوز التوقعات ويشير إلى بعض استمرار صعود التضخم. وكان هذا أسوأ انخفاض للذهب في يوم واحد منذ 13 فبراير، عندما أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين زادت أيضا أكثر من المتوقع في يناير.

ووفقا لتطبيق احتمالية سعر الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، قلص المتعاملون آمالهم في خفض أسعار الفائدة في يونيو بشكل طفيف، إذ يرون فرصة بنحو 67 % بأن يبدأ الخفض بداية من يونيو، بانخفاض من 72 % أمس الثلاثاء قبل البيانات.

وقال لانجفورد إن هناك مبلغا زائدا من الأموال في النظام وكان هناك تدفق للأموال إلى السلع الأولية، ما أدى إلى الحفاظ على دعم المعادن الأساسية وكذلك الذهب حتى الآن.

ودفعت قراءة التضخم في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار إلى الارتفاع. حصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام على دعم إضافي بعد ضعف الطلب في مزاد بقيمة 39 مليار دولار من السند القياسي.

وفي الوقت نفسه، واصلت الأسواق أيضا مراقبة هجمات أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية، وهو ما دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى تحذير الغرب من أنه مستعد لحرب نووية.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 926.59 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.1 % إلى 1042.25 دولار، واستقر سعر الفضة عند 24.17 دولار.