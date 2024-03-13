مؤشر "نيكاي" ينخفض للجلسة الثالثة وسط تقييم احتمالية التحول في سياسة المركزي الياباني

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين لاحتمالية حدوث تحول في السياسة النقدية خلال اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر نيكاي 0.26 % ليغلق عند 38695.97 نقطة، متراجعا بعد أن تجاوز لفترة وجيزة حاجز 39000 نقطة المهم نفسيا، فيما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.33 % عند 2648.51 نقطة.

واتسمت التعاملات في السوق بالحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، إذ يتوقع الكثيرون أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المنطقة السلبية إما الأسبوع المقبل أو بحلول أبريل.

واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر مكاسب وول ستريت الليلة الماضية لإنهاء الخسائر، إذ صعد سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 2.41 و 0.36 % على الترتيب.

ومع ذلك، انخفضت 137 سهما من إجمالي 225 سهما على المؤشر، مع هبوط أسهم رئيسة مثل مجموعة سوفت بنك التي انخفض سهمها 0.19 %، كما هبط سهم فاست ريتيلينج مالكة سلسلة يونيكلو للملابس 0.69 %، وتراجع سهم شركة دايكن إندستريز لصناعة الأجهزة الكهربائية 2.64 %.

وارتفع الين في مستهل التعاملات الآسيوية، ما وضع ضغوطا على المصدرين الذين يستفيدون من ضعف العملة، فيما يترقب المتعاملون النتائج الأولية لمفاوضات الأجور، والمقرر إعلانها يوم الجمعة، وتراجع سهم تويوتا موتورز 0.89 %.

وقالت ماكي ساوادا من نومورا سيكيوريتيز "إذا تأكدت الموافقة على معدل زيادات أعلى في الأجور مقارنة بالعام الماضي، فإن وجهات النظر القائلة بأن بنك اليابان سيتحول عن أسعار الفائدة السلبية في اجتماع مارس ستصبح أقوى"، مضيفة "في هذه الحالة من المرجح أن يؤثر ارتفاع قيمة الين مقابل العملات الأخرى في أسعار الأسهم".