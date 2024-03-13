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"أميانتيت" : شركات تابعة توقع عقودا بـ 174 مليون ريال لتركيب أنابيب لمشاريع استراتيجية

"أميانتيت" : شركات تابعة توقع عقودا بـ 174 مليون ريال لتركيب أنابيب لمشاريع استراتيجية

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية توقيع عقودا عدة لشركاتها التابعة المملوكة لها بنسبة 100 % مع مقاولين عدة أمس الثلاثاء بقيمة 174 مليون ريال.

وبينت عبر بيان في "تداول" أن العقود الستة هي لتوريد وتركيب أنابيب لمشاريع استراتيجية عدة على النحو التالي:

1 - مشروع حدائق الملك عبد الله الدولية في القدية

المقاولة: شركة مجموعة زيد الحسين واخوانه للمقاولات.

قيمة المشروع: 16.6 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

مدة العقد: 12 شهرا.

2 - مشروع تنفيذ الشبكات المعالجة لبرنامج الرياض الخضراء

مقاولة: شركة عبدالله الصايغ وأولاده

قيمة المشروع: 52.4 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

مدة العقد: 12 شهرا.

3 - مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه في الرياض

المقاولة: شركة عبدالله الصايغ وأولاده.

قيمة المشروع: 26.3 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

مدة العقد: 12 شهرا.

4 - مشاريع تنفيذ شبكات المياه في كل من ظهران الجنوب وبيشة وسراة عبيدة.

المقاولة: شركة شبكة الإنشاء للمقاولات.

قيمة المشروع: 59 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

مدة العقد: 24 شهرا.

5 - مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لأحياء وسط خميس مشيط

المقاولة: شركة بكري أحمد آل صعب للمقاولات العامة.

قيمة المشروع: 9.7 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

مدة العقد: 24 شهرا.

6 - مشروع إنشاء شبكات مياه محايل عسير

المقاولة: شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات.

قيمة المشروع: 10 ملايين ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

مدة العقد: 24 شهرا.

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