"أميانتيت" : شركات تابعة توقع عقودا بـ 174 مليون ريال لتركيب أنابيب لمشاريع استراتيجية

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية توقيع عقودا عدة لشركاتها التابعة المملوكة لها بنسبة 100 % مع مقاولين عدة أمس الثلاثاء بقيمة 174 مليون ريال.
وبينت عبر بيان في "تداول" أن العقود الستة هي لتوريد وتركيب أنابيب لمشاريع استراتيجية عدة على النحو التالي:
1 - مشروع حدائق الملك عبد الله الدولية في القدية
المقاولة: شركة مجموعة زيد الحسين واخوانه للمقاولات.
قيمة المشروع: 16.6 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
مدة العقد: 12 شهرا.
2 - مشروع تنفيذ الشبكات المعالجة لبرنامج الرياض الخضراء
مقاولة: شركة عبدالله الصايغ وأولاده
قيمة المشروع: 52.4 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
مدة العقد: 12 شهرا.
3 - مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه في الرياض
المقاولة: شركة عبدالله الصايغ وأولاده.
قيمة المشروع: 26.3 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
مدة العقد: 12 شهرا.
4 - مشاريع تنفيذ شبكات المياه في كل من ظهران الجنوب وبيشة وسراة عبيدة.
المقاولة: شركة شبكة الإنشاء للمقاولات.
قيمة المشروع: 59 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
مدة العقد: 24 شهرا.
5 - مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب لأحياء وسط خميس مشيط
المقاولة: شركة بكري أحمد آل صعب للمقاولات العامة.
قيمة المشروع: 9.7 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
مدة العقد: 24 شهرا.
6 - مشروع إنشاء شبكات مياه محايل عسير
المقاولة: شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات.
قيمة المشروع: 10 ملايين ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
مدة العقد: 24 شهرا.
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