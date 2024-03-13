أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"شور" : تعيين "الرياض المالية" لإدارة ملف انتقال الشركة من "نمو" إلى "تاسي"

"شور" : تعيين "الرياض المالية" لإدارة ملف انتقال الشركة من "نمو" إلى "تاسي"

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية تعيين شركة الرياض المالية مستشارا ماليا لإدارة ملف انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسة وذلك بناء على متطلبات قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة.

وأوضحت أن الانتقال خاضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في حينه.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
5 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 112 مليون ريال
5 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 112 مليون ريال
﻿
تويوتا وشركات يابانية أخرى تعرض أكبر زيادة في الأجور لمواجهة الانكماش
تويوتا وشركات يابانية أخرى تعرض أكبر زيادة في الأجور لمواجهة الانكماش
﻿
استقرار أسعار الذهب عند 2158 دولار للأوقية بعد ارتفاع التضخم الأمريكي
استقرار أسعار الذهب عند 2158 دولار للأوقية بعد ارتفاع التضخم الأمريكي
﻿
أديداس تتوقع تحقيق نمو إجمالي في 2024 بعد تراجع خسائرها إلى 414 مليون دولار في 2023
"أديداس" تتوقع تحقيق نمو إجمالي في 2024 بعد تراجع خسائرها إلى 414 مليون دولار في 2023
﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية