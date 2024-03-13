"شور" : تعيين "الرياض المالية" لإدارة ملف انتقال الشركة من "نمو" إلى "تاسي"

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية تعيين شركة الرياض المالية مستشارا ماليا لإدارة ملف انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسة وذلك بناء على متطلبات قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة.



وأوضحت أن الانتقال خاضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في حينه.