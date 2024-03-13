"ولاء" تربح 148 مليون ريال في 2023 لتحسن خسائر بعض القطاعات

بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي 162,977 ألف ريال، مقارنة بصافي خسارة (معدلة) قبل الزكاة وضريبة الدخل عن العام السابق قدرها 56,441 ألف ريال.

بلغ صافي الدخل العائد على المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي 147,977 ألف ريال، مقارنة بصافي خسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل عائدة على المساهمين (معدلة) عن العام السابق قدرها 68,080 ألف ريال. يعود صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي إلى الأسباب التالية.

• بلغ دخل خدمات التأمين للعام الحالي 28,121 ألف ريال، مقارنة بخسارة (معدلة) عن العام السابق وقدرها 119,996 ألف ريال، ويعود سبب تحقيق هذا الدخل إلى نمو وازدهار الأعمال بالإضافة إلى تحسن نسبة الخسائر في بعض القطاعات.

• بلغ صافي دخل الاستثمار للعام الحالي164,983 ألف ريال، مقارنة بـصافي دخل الاستثمار (المعدل) عن العام السابق والبالغ 78,366 ألف ريال سعودي، مما يشكل زيادة قدرها 110.53 %، يعود سبب هذه الزيادة إلى زيادة في الأرباح غير المحققة على الاستثمارات وزيادة إيرادات العمولة على الودائع.

يقابل هذا الارتفاع الإيجابي في صافي الدخل : المصاريف التشغيلية الأخرى للعام الحالي البالغة 37,039 ألف ريال مقارنة بالمصاريف التشغيلية الأخرى (المعدلة) عن العام السابق البالغة 20,938 ألف ريال، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 76.90 %.