"ولاء" تربح 148 مليون ريال في 2023 لتحسن خسائر بعض القطاعات

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني تحقيق 147.9 مليون ريال صافي ربح خلال العام المالي 2023، مقارنة بصافي خسارة 68 مليون ريال خلال العام المالي 2022.
وقالت الشركة عبر بيان في "تداول"، يعود سبب تحقيق هذا الدخل إلى نمو وازدهار الأعمال إضافة إلى تحسن نسبة الخسائر في بعض القطاعات، إضافة إلى زيادة في الأرباح غير المحققة على الاستثمارات وزيادة إيرادات العمولة على الودائع.
|
بند
|
العام الحالي
|
العام الماضي
|
التغير %
|
إيراد التأمين
|
2,887,642
|
2,572,335
|
12.26
|
نتيجة خدمات التأمين
|
1,208,436
|
902,811
|
33.85
|
صافي أرباح نتائج التأمين
|
28,121
|
-119,996
|
-
|
صافي أرباح نتائج الاستثمار
|
164,983
|
78,366
|
110.53
|
صافي مصاريف تمويل التأمين
|
-4,353
|
-6,479
|
-32.81
|
صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين
|
147,977
|
-68,080
|
-
|
إجمالي الدخل الشامل
|
152,019
|
-62,455
|
-
|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|
1,271,795
|
1,116,299
|
13.93
|
ربحية السهم
|
1.74
|
-0.99
|
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال
|
بند
|
القيمة
|
النسبة من رأس المال
|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب ارتفاع الإيرادات هذا العام
|
إلى نمو وإزدهار الأعمال في المجال الطبي والهندسي والحماية والإدخار والقطاعات الأخرى للتأمين العام.
|
يعود سبب ارتفاع صافي الربح هذا العام
|
بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي 162,977 ألف ريال، مقارنة بصافي خسارة (معدلة) قبل الزكاة وضريبة الدخل عن العام السابق قدرها 56,441 ألف ريال.
بلغ صافي الدخل العائد على المساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي 147,977 ألف ريال، مقارنة بصافي خسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل عائدة على المساهمين (معدلة) عن العام السابق قدرها 68,080 ألف ريال. يعود صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي إلى الأسباب التالية.
• بلغ دخل خدمات التأمين للعام الحالي 28,121 ألف ريال، مقارنة بخسارة (معدلة) عن العام السابق وقدرها 119,996 ألف ريال، ويعود سبب تحقيق هذا الدخل إلى نمو وازدهار الأعمال بالإضافة إلى تحسن نسبة الخسائر في بعض القطاعات.
• بلغ صافي دخل الاستثمار للعام الحالي164,983 ألف ريال، مقارنة بـصافي دخل الاستثمار (المعدل) عن العام السابق والبالغ 78,366 ألف ريال سعودي، مما يشكل زيادة قدرها 110.53 %، يعود سبب هذه الزيادة إلى زيادة في الأرباح غير المحققة على الاستثمارات وزيادة إيرادات العمولة على الودائع.
يقابل هذا الارتفاع الإيجابي في صافي الدخل : المصاريف التشغيلية الأخرى للعام الحالي البالغة 37,039 ألف ريال مقارنة بالمصاريف التشغيلية الأخرى (المعدلة) عن العام السابق البالغة 20,938 ألف ريال، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 76.90 %.
|
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|
الرأي غير المعدل
|
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|
قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9.
|
معلومات إضافية
|
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقًا للمعايير المعتمدة في السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي، الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداءً من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة.
يتم احتساب الربح/الخسارة للسهم الواحد عن طريق قسمة صافي الدخل/الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال العام. بلغت ربحية السهم الواحد للعام الحالي 1.74 ريال مقابل خسارة السهم الواحد (المعدلة) عن العام السابق بقيمة 0.99 ريال.
وتم احتساب ذلك عن طريق قسمة صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي البالغ 147,977 ألف ريال على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال العام الحالي البالغة 85,058 ألف سهم، وقسمة صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل للعام السابق (المعدلة) البالغة 68,080 ألف ريال على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال العام السابق البالغة 68,779 ألف سهم.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) كما في نهاية العام الحالي 1,271,795 ألف ريال، مقابل 1,116,299 ألف ريال إجمالي حقوق المساهمين المعدله (لا توجد حقوق أقلية) في نهاية العام السابق، مما يشكل زيادة بنسبة 13.93 %.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي 152,019 ألف ريال مقارنة بإجمالي الخسارة الشاملة (المعدلة) عن العام السابق والبالغة 62,455 ألف ريال، علاوة على ذلك، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام الحالي 3,346,161 ألف ريال مقارنة بـ 2,641,932 ألف ريال للعام السابق، ويمثل ذلك زيادة قدرها 26.66 %.
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