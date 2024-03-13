أكبر 10 قنوات يوتيوب تستقطب 1.5 مليار مشترك أعلاها «تي سيري» بـ 17.4 %

استحوذت قنوات الأطفال والقنوات الهندية على نصيب الأسد من حيث عدد المشتركين في قنوات يوتيوب التي يتجاوز عدد مشتركيها 100 إلى 200 مليون مشترك.وبلغ عدد مشتركي أعلى 10 قنوات يوتيوب في العالم نحو 1.5 مليار مشترك، استحوذت منها قناة "تي سيري" الهندية المختصة في الإنتاج الفني سواء على صعيد الأغاني المصورة أو الأفلام، والترويج الإعلامي والخدمات السينمائية والدعم المالي في كل ما يخص الموسيقى والكليبات على 261 مليون مشترك (تشكل 17.4 % من القنوات العشر الأكبر)، فيما بلغت عدد مشاهدات القناة 248 مليار مشاهدة."مستر بيست" تعد القناة الفردية الأكثر اشتراكا وثاني أكثر القنوات اشتراكا عامة، مع 244 مليون مشترك و44.5 مليار مشاهد، القناة تقدم أعمالا مثيرة ومكلفة وتكون عادة موجهة إلى الأعمال الخيرية.أما قناة "مستر بيست" فكان لها الفضل في ريادة نوع من مقاطع فيديو على يوتيوب التي تركز على الأعمال المثيرة وإنتاجها يكلف كثيرا من الأموال.فيما يبلغ مشتركي كوكو ميلون 172 مليون مشترك، وهي قناة موجهة إلى الأطفال مختصة في مقاطع فيديو الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد لكل من أغاني الأطفال التقليدية وأغاني الأطفال الأصلية الخاصة بهم، وبدءا من يوليو 2021، أصبحت القناة الأكثر مشاهدة على يوتيوب في الولايات المتحدة، كما بلغ عدد الأشخاص الذين شاهدوا القناة حتى الآن 177.4 مليار مشاهد.في حين تلفزيون سوني إنترتينمنت، وهو قناة تلفزيونية مدفوعة للترفيه العام باللغة الهندية وهي مملوكة لشركة كولفر ماكس إنترتينمنت، وهي قسم من سوني بيكتشرز، يبلغ عدد مشتركي القناة على يوتيوب 169 مليون مشترك وبلغ عدد مشاهدي القناة أكثر من 158 مليار مشاهد.وقناة إيفا ديانا كيديسيوك، والمعروفة عبر الإنترنت باسم "كيدز ديانا شو"، تعد قناة أطفال، حيث تقدم ديانا ذات 10 أعوام مع والديها وأخيها محتوى أغاني للأطفال وألعاب مبتكرة إلى جانب تقييم ألعاب الأطفال، إذ يبلغ عدد مشتركي القناة 120 مليون مشترك وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 100 مليار مشاهد.