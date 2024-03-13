تراجعات سهم «علم» 18 % من ذروته التاريخية تحفز الزخم الشرائي

عادت السيولة الشرائية إلى سهم "علم" بعد تسجليه أسوأ جلسة منذ الإدراج بعد تراجعه 7.8% في جلسة الأمس، لتنهي جلسة اليوم الثلاثاء على انخفاض 2.5% وتغلق عند 920.80 ريال.كان السهم متراجعا 5.8% أثناء الجلسة ليصل إلى 890.20 ريال إلا أن العمليات الشرائية استطاعت أن تقفز بالسهم 3.4% من أدنى مستوياته ليعوض نحو نصف الخسائر في نهاية الجلسة.التقلبات الحادة التي شهدها السهم أخيرا أتت بعدما سجل السهم أعلى مستوياته عند 1125 ريال خلال الشهر الماضي، ليفقد بعدها 18% من قيمته ما يعادل 204 ريال، أي إن القيمة السوقية للشركة تراجعت من 90 مليار إلى 73.6 مليار لتتراجع 16.3 مليار ريال في 15 جلسة.ويتمتع السهم بزخم إيجابي منذ إدراجه، حيث تداول 516 جلسة جاء 52% منها مرتفعة بينما 3% استقر وتراجع في 45%، بينما متوسط ارتفاع السهم 2.1% متفوقا على متوسط التراجع البالغ 1.5%.ويأتي ذلك في ظل قدرة الشركة في تحقيق نمو، إذ ارتفعت الإيرادات 54% من نهاية 2021 حتى 2023 -إدراج السهم في فبراير 2022-، بينما ارتفعت الأرباح من 566 مليونا إلى 1.3 مليار ريال بنمو 139%.وذلك يعزز من معنويات المتعاملين الإيجابية ويدفع بالسهم لمستويات قياسية، ما جعل بعض المتعاملين يفضل البيع بعدما تجاوز مكرر ربحية السهم 60 مرة مقابل 48 مرة لقطاع "التطبيقات وخدمات التقنية"، ليدخل السهم في موجة جني أرباح حتى جلسة اليوم التي تعد قريبة نسبيا من متوسط تقييمات المحللين عند 817 ريالا، لتنشط بعد ذلك عمليات شرائية لاقتناص فرص تراجع السهم.