الهلال صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم 

دخل نادي الهلال تاريخ كرة القدم، بعدما تجاوز رقم فريق ذي نيو سينتس الويلزي في قائمة أطول سلسلة انتصارات متتالية، بفوزه على الاتحاد بهدفين نظيفين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة وتأهله للدور النصف النهائي ومقابلة العين الإماراتي
وبذلك حقق الهلال الذي تتجاز قيمته السوقية 993 مليون ريال فوزه الـ 28 على التوالي وذلك في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.
قائمة أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم:
٢٨ فوزاً: الهلال (السعودية) في موسم 2023-2024
27 فوزاً: ذي نيو سينتس (ويلز) في موسم 2016-2017
26 فوزاً: أياكس (هولندا) في موسم 1971-1972
25 فوزاً: أياكس (هولندا) في موسم 1994-1995
24 فوزاً: كوريتيبا (البرازيل) في موسم 2010-2011
23 فوزاً: بايرن ميونيخ (ألمانيا) في موسم 2019-2020
22 فوزاً: ريال مدريد (إسبانيا) في موسم 2014-2015
22 فوزاً: ناسيونال (أوروغواي) في موسم 1940-1941
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