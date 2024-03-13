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الرياضة

الهلال صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم 

الهلال صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم 

المصدر: حساب نادي الهلال

إبراهيم بن محمد من الرياض

دخل نادي الهلال تاريخ كرة القدم، بعدما تجاوز رقم فريق ذي نيو سينتس الويلزي في قائمة أطول سلسلة انتصارات متتالية، بفوزه على الاتحاد بهدفين نظيفين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة وتأهله للدور النصف النهائي ومقابلة العين الإماراتي 
وبذلك حقق الهلال الذي تتجاز قيمته السوقية 993 مليون ريال فوزه الـ 28 على التوالي وذلك في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.

قائمة أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم:

‏٢٨ فوزاً: الهلال (السعودية) في موسم 2023-2024

27 فوزاً: ذي نيو سينتس (ويلز) في موسم 2016-2017

‏26 فوزاً: أياكس (هولندا) في موسم 1971-1972

‏25 فوزاً: أياكس (هولندا) في موسم 1994-1995

‏24 فوزاً: كوريتيبا (البرازيل) في موسم 2010-2011

‏23 فوزاً: بايرن ميونيخ (ألمانيا) في موسم 2019-2020

‏22 فوزاً: ريال مدريد (إسبانيا) في موسم 2014-2015

22 فوزاً: ناسيونال (أوروغواي) في موسم 1940-1941

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