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أسواق الأسهم- العالمية

ارتفاع كبير للأسهم الأمريكية عند الإغلاق مع استمرار توقعات خفض الفائدة

ارتفاع كبير للأسهم الأمريكية عند الإغلاق مع استمرار توقعات خفض الفائدة

رويترز: نيويورك

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير اليوم، وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى إغلاق مرتفعا غير مسبوق بدعم مكاسب كبيرة لسهم أوراكل وتمسك المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 57.12 نقطة بما يعادل 1.12 % إلى 5175.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 244.80 نقطة أو 1.53 % إلى 16264.08 نقطة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 230.43 نقطة أو 0.59 % إلى 39000.09 نقطة.

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