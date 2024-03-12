بيانات التضخم الأمريكية تدعم صعود الأسهم الأوروبية لمستويات قياسية

أغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي مرتفع اليوم، بقيادة أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك، مع تمسك المتعاملين بالمراهنة على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في يونيو بعد صدور بيانات التضخم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 1 % بعد تقليص المكاسب عقب صدور بيانات أسعار المستهلك الأمريكي.

وارتفع التضخم بقوة في فبراير بسبب ارتفاع تكاليف البنزين والمنازل، غير أن نمو التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة التي تشهد أسعارها تقلبا، كان الأقل منذ مايو 2021.

واستنادا إلى بيانات التضخم، تمسك المتداولون بتوقعاتهم بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ دورة التيسير النقدي في يونيو.

وصعد المؤشر ستوكس 600 إلى مستويات جديدة في عام 2024 بفضل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو بعد تباطؤ التضخم في منطقة اليورو.

كما أغلق المؤشر داكس الألماني عند مستوى قياسي جديد مرتفع بعد أن أكدت البيانات تراجع التضخم المحلي في فبراير إلى 2.7 %.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات الأوروبية 2.4 % مدعومة بقفزة بلغت 11.5 % لسهم بورشه.

كما صعدت الأسهم المصرفية الحساسة لسعر الفائدة 1.9 % مسجلة أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية خلال خمسة أشهر.