أمن الدولة تحذر: قصر التبرع الخيري داخل السعودية على القنوات المصرح لها

أكد المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة أن التبرع داخل السعودية يتم من خلال القنوات والجهات المصرّح لها. وأضاف المتحدث في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن هذا يأتي في إطار الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، وخشيةً من استغلال بعض الجهات أو الأفراد لشهر رمضان المبارك، في ترويج الدعوات ونشر الرسائل؛ بقصد الحصول على التبرعات والأموال من المواطنين والمقيمين. وعن التبرع للخارج أوضح أن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة؛ هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، علماً أن مخالفة تلك التعليمات يُعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في السعودية.