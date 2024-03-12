"تاسي" في مسار عرضي وسط ترقب معطيات جديدة تحدد الاتجاه

عاد مؤشر "تاسي" للارتفاع ليستعيد مستوياته فوق 12600 نقطة، مغلقا على مكاسب بلغت 58 نقطة بنحو 0.46 % عند 12613 نقطة، جاء ذلك وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم. وتتداول السوق نحو شهر في نطاق واحد ليظهر تفضيل المسار الجانبي الذي يظهر حالة من الترقب لمعطيات جديدة تحدد اتجاه أسعار أسهم الشركات.

وتتطلع السوق لمزيد من المعطيات خصوصا إفصاحات الشركات عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام السابق وكذلك الربع الأول من العام الجاري.

من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند 12660 نقطة بينما الدعم عند 12500 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12571 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12627 رابحا 0.57 %، بينما الأدنى عند 12553 نقطة فاقدا 0.02%، في نهاية الجلسة أغلق عند 12613 نقطة رابحا 58 نقطة بنحو 0.46 %.

وتراجعت السيولة 15 % بنحو 1.5 مليار لتصل إلى 8.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 % بواقع 63 مليون سهم لتبلغ 356 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 8 % بنحو 49 ألف سهم لتصل إلى 537 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنحو 1.1 %، يليه "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية" بـ1 %، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 0.70 %، بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بواقع 5.10 %، ثم "التأمين" بمقدار 2.77 %، وحل ثالثا "المرافق العامة" 1.94 %.

وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 14 % بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "التأمين" 10 %، ما يمثل 842 مليون ريال، وحل ثالثا "البنوك" 8 % بنحو 712 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "العربية" بنحو 9.9 % ليغلق 229.80 ريال، يليه "تكافل الراجحي" بـ7.2 % ليصل إلى 121.40 ريال، وحل ثالثا سهم "أنابيب السعودية" 7 % حيث أغلق عند 70.70 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الصناعات الكهربائية" بواقع 5.5 % ليغلق عند 4.61 ريال، يليه "سدافكو" بـ4.1 % إلى 417 ريالا، وحل ثالثا سهم "سيسكو القابضة" بمقدار 2.7 % ليقفل عند 32.35 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "العربية" بقيمة 378 مليون ريال، يليه "أديس" بنحو 321 مليون ريال، وحل ثالثا "علم" بـ295 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

ارتفع مؤشر "نمو" 71 نقطة بنحو 0.27 % ليغلق عند 26446 نقطة. وزادت قيمة التداول 73 % ما يعادل 18 مليون إلى 43 مليون ريال، بينما قفزت الأسهم المتداولة 203 % بواقع 2.8 مليون سهم لتبلغ 4.2 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2993 صفقة مرتفعة 297 صفقة بمقدار 11 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "آيكتك" بنحو 7.7 % ليبلغ 5.02 ريال، يليه "جروب فايف" بـ6.4 % ليصل إلى 47.90 ريال، وحل ثالثا سهم "أمواج الدولية" 5.8 % حيث أغلق عند 54 ريالا.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "حديد وطني" بواقع 4.4 % ليغلق عند 2.85 ريال، يليه "عزم" بـ4 % إلى 16 ريالا، وحل ثالثا سهم "حديد الرياض" بمقدار 3.2 % مقفلا عند 31.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "آيكتك" بقيمة 9.1 مليون ريال، ثم "جاز" بـ8.5 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بمبلغ 5.7 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي