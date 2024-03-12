انخفاض أرباح "النايفات" 48 % إلى 89 مليون ريال بسبب زيادة تكاليف التمويل

تراجعت الأرباح الصافية لشركة النايفات للتمويل بنهاية 2023، بنحو 48 % إلى 89 مليون ريال مقابل 171 مليون ريال حققتها الشركة في العام الذي سبقه.وأرجعت الشركة في بيان على "تداول"، سبب انخفاض الأرباح إلى زيادة تكاليف التمويل وزيادة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة.