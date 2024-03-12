"المراعي" تحدد 2 أبريل موعدا للتصويت على توزيع مليار ريال أرباحا عن 2023

حدد مجلس إدارة شركة المراعي يوم 2 أبريل موعدا لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2023 بواقع ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره مليار ريال.وبحسب بيان الشركة على "تداول"، فإن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة في "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.