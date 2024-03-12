أنت هنا

الرياضة

5 لاعبين سعوديين ترتفع قيمتهم السوقية 1.8 مليون ريال

5 لاعبين سعوديين ترتفع قيمتهم السوقية 1.8 مليون ريال

إبراهيم بن محمد من الرياض

ارتفعت القيمة السوقية لخمسة لاعبين سعوديين خلال مارس الجاري أكثر من 1.8 مليون ريال وأصبح مجموعها أكثر من 4.4 مليون ريال، أربعة منهم أعمارهم من 20 إلى 21 عاما، وفق التحديثات الأخيرة لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وأحوالهم وقيمهم السوقية.
ويعد عبد الله رديف مهاجم الشباب المعار من الهلال الأكثر زيادة في القائمة بـ300 ألف يورو (1.2 مليون ريال) ووصول قيمته السوقية لـ500 ألف يورو (2.04 مليون ريال).
وأدرج الموقع المختص بالقيمة السوقية لأول مره فارس أفندي حارس النصر الصاعد، وحسام مجرشي لاعب الفيحاء بقيمة بلغت 25 ألف يورو (102 ألف ريال) لكل لاعب.
كما صعدت القيمة السوقية للثنائي محمد بكر، وإبراهيم الشعيل لاعبي التعاون لتصبح قيمة الأول 125 ألفا (512.5 ألف ريال)، والثاني 175 ألفا (717.6 ألف ريال).

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
الشرق للأخبار تنضم إلى الثورة التقنية عبر نسخ اصطناعية من مذيعيها تتحدث كل لغات العالم
الشرق للأخبار تنضم إلى الثورة التقنية عبر نسخ اصطناعية من مذيعيها تتحدث كل لغات العالم
﻿
أبل تستسلم لأوروبا وتسمح بتنزيل التطبيقات من خارج متجرها
"أبل" تستسلم لأوروبا وتسمح بتنزيل التطبيقات من خارج متجرها
﻿
تاسي في مسار عرضي وسط ترقب معطيات جديدة تحدد الاتجاه
"تاسي" في مسار عرضي وسط ترقب معطيات جديدة تحدد الاتجاه
﻿
انخفاض أرباح النايفات 48 % إلى 89 مليون ريال بسبب زيادة تكاليف التمويل
انخفاض أرباح "النايفات" 48 % إلى 89 مليون ريال بسبب زيادة تكاليف التمويل
﻿

المزيد من الرياضة