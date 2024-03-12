5 لاعبين سعوديين ترتفع قيمتهم السوقية 1.8 مليون ريال

ارتفعت القيمة السوقية لخمسة لاعبين سعوديين خلال مارس الجاري أكثر من 1.8 مليون ريال وأصبح مجموعها أكثر من 4.4 مليون ريال، أربعة منهم أعمارهم من 20 إلى 21 عاما، وفق التحديثات الأخيرة لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وأحوالهم وقيمهم السوقية.

ويعد عبد الله رديف مهاجم الشباب المعار من الهلال الأكثر زيادة في القائمة بـ300 ألف يورو (1.2 مليون ريال) ووصول قيمته السوقية لـ500 ألف يورو (2.04 مليون ريال).

وأدرج الموقع المختص بالقيمة السوقية لأول مره فارس أفندي حارس النصر الصاعد، وحسام مجرشي لاعب الفيحاء بقيمة بلغت 25 ألف يورو (102 ألف ريال) لكل لاعب.

كما صعدت القيمة السوقية للثنائي محمد بكر، وإبراهيم الشعيل لاعبي التعاون لتصبح قيمة الأول 125 ألفا (512.5 ألف ريال)، والثاني 175 ألفا (717.6 ألف ريال).