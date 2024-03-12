975 مليار ريال حجم الإيرادات الرياضية في 2033

من المنتظر أن تصل الإيرادات الرياضية السنوية في العالم أجمع لأكثر من 260 مليار دولار (975 مليار ريال) بحلول عام 2033، وفقا لتقرير صادر عن وكالة التسويق الرياضي Two Circles.

وكشف التقرير أن الصناعة الرياضة حاليا تحقق إيرادات سنوية بقيمة 159 مليار دولار (596.3 مليار ريال)، وقال "من المتوقع أن تنمو السوق بنسبة 5 % سنويا من الآن حتى عام 2033، وأن يتفوق أداء أكثر من النصف 55 % من أفضل 20 منظمة رياضية على السوق".

وأوضح التقرير أن القفزة في الإيرادات ستكون مدعومة بثلاثة عوامل أساسية، هي: النمو في عدد الجماهير والاستهلاك، التجارب الرياضية الأكثر تنوعا، واكتساب الممتلكات الرياضية قيمة أكبر بشكل متزايد من خلال العلاقات المباشرة.

وشدد غاريث بالش الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة على أنه من خلال معرفة المشجعين بشكل أفضل، ستتمكن المنظمات الرياضية من بناء منتجات وتجارب وفرص رياضية أفضل، مما يخلق قيمة أفضل للجميع، وفي نهاية المطاف، سيكون المشجعون هم الفائزون الحقيقيون بهذا النمو المثير في الأعوام القادمة".

وزاد "أحد مجالات النمو الرئيسة هي الرياضة النسائية، التي من المتوقع بالفعل أن تصل إلى 1.28 مليار دولار هذا العام".