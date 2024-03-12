"سيسكو" تربح 71 مليون ريال في 2023 وتوزع 40 هللة للسهم عن النصف الثاني

تسجيل تحسن ملحوظ في إجمالي الربح في 2023 حيث بلغ 538.1 مليون ريال بزيادة بنسبة 29.3 % بالمقارنة مع 2022 نتيجة الزيادة في الإيرادات وتحسن إجمالي الهوامش في جميع القطاعات، بزيادة وصلت إلى 51.1 % بالمقارنة مع 48.7 % في 2022، إضافة إلى ذلك تأثرت إيرادات شركة كنداسه لخدمات المياه بشكل سلبي نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج.

ويقابل هذا التحسن في صافي الدخل ما يلي:

- التأثير السلبي للتكاليف لمرة واحدة

- زيادة التكاليف التشغيلية ورسوم التمويل في الربع الرابع نتيجة القروض الإضافية، وزيادة أسعر الفائدة (سايبور) بالمقارنة مع السنة الماضية.

تأثرت نتائج 2022 بانخفاض الهوامش في قطاع الموانئ بعد التراجع في حجم الأعمال في مناولة البضائع الصادرة والواردة. إضافة إلى ذلك، شهدت إيرادات كنداسه انخفاضا في 2022 نتيجة التراجع المؤقت في الإنتاج خلال الربع الأول من 2022.

بقيت حصة الأرباح من الشركات المستثمر فيها المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية ثابتة على أساس سنوي.