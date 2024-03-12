"سيسكو" تربح 71 مليون ريال في 2023 وتوزع 40 هللة للسهم عن النصف الثاني

سجلت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة صافي ربح 71.2 مليون ريال في العام المالي 2023، بارتفاع 94 % مقارنة بالعام المالي 2022.
وأوضحت الشركة عبر بيان في "تداول"، أن السبب إلى تسجيل تحسن ملحوظ في إجمالي الربح نتيجة زيادة الإيرادات وتحسن إجمالي الهوامش في جميع القطاعات.
كما أعلنت عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 32.5 مليون ريال أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من 2023، بحصة توزيع 40 هللة للسهم.
|بند
|السنة الحالية
|السنة الماضية
|التغير%
|المبيعات
|1,603.4
|993.8
|61.34
|إجمالي الربح
|538.1
|416.2
|29.29
|الربح التشغيلي
|319.4
|230
|38.87
|صافي الربح
|71.2
|36.7
|94
|إجمالي الدخل الشامل
|64.8
|95.2
|-31.93
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة)
|1,509
|1,516
|-0.46
|ربحية السهم
|0.87
|0.45
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|بند
|القيمة
|النسبة من رأس المال
|مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
|-
|-
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال
|بند
|توضيح
|سبب ارتفاع المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق
|زيادة الإيرادات لكامل 2023، (باستثناء البناء)، بنسبة 23.1 % بالمقارنة مع 2022 بفضل التحسن الأعمال في جميع القطاعات.
|يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
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تسجيل تحسن ملحوظ في إجمالي الربح في 2023 حيث بلغ 538.1 مليون ريال بزيادة بنسبة 29.3 % بالمقارنة مع 2022 نتيجة الزيادة في الإيرادات وتحسن إجمالي الهوامش في جميع القطاعات، بزيادة وصلت إلى 51.1 % بالمقارنة مع 48.7 % في 2022، إضافة إلى ذلك تأثرت إيرادات شركة كنداسه لخدمات المياه بشكل سلبي نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج.
ويقابل هذا التحسن في صافي الدخل ما يلي:
- التأثير السلبي للتكاليف لمرة واحدة
- زيادة التكاليف التشغيلية ورسوم التمويل في الربع الرابع نتيجة القروض الإضافية، وزيادة أسعر الفائدة (سايبور) بالمقارنة مع السنة الماضية.
تأثرت نتائج 2022 بانخفاض الهوامش في قطاع الموانئ بعد التراجع في حجم الأعمال في مناولة البضائع الصادرة والواردة. إضافة إلى ذلك، شهدت إيرادات كنداسه انخفاضا في 2022 نتيجة التراجع المؤقت في الإنتاج خلال الربع الأول من 2022.
بقيت حصة الأرباح من الشركات المستثمر فيها المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية ثابتة على أساس سنوي.
|بيان نوع تقرير مراجع الحسابات
|الرأي غير المعدل
|إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
|تم إعداد القوائم المالية للفترة الحالية وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وبناء على ذلك، تم تغيير عرض بعض البيانات المالية وقياسها واحتسابها والإفصاح عنها لتكون متوافقة مع السياسات المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية الجاري العمل بها في إعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة.
|معلومات إضافية
|وفقا للمعيار رقم 12 من قائمة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)، تتضمن الإيرادات المعلنة إيرادات بناء بقيمة 550.9 مليون ريال سعودي. وليس لذلك أي تأثير على إجمالي الربح أو صافي الربح بالنظر لوجود تكلفة بناء مقابلة بقيمة 550.9 مليون ريال سعودي تم احتسابها في تكلفة الإيرادات.
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