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"سينومي سنترز" : انتهاء طرح صكوك بقيمة 100 مليون دولار بعائد 9.5 %

"سينومي سنترز" : انتهاء طرح صكوك بقيمة 100 مليون دولار بعائد 9.5 %

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" انتهائها من طرح إصدار صكوك إضافية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 100 مليون دولار بعائد 9.5 %.

وأوضحت الشركة عبر بيان في "تداول"، أنه سيتم دمج هذا الإصدار وسيشكل جزءا من إصدار الصكوك القائم حاليا بقيمة 200 ألف دولار للصك الواحد والذي أصدر بتاريخ 6 مارس والبالغ قيمته 500 مليون دولار ويستحق في 2029، فيما سيتم تسوية الصكوك الإضافية بتاريخ 18 مارس الجاري.

وبينت أنه تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية. ويجوز طرح الصكوك بموجب النظام (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في أمريكا عام 1933، بصيغته المعدلة. وستواصل الشركة استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين.

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