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أسواق الأسهم- العالمية

ستاندرد آند بورز وناسداك يغلقان على انخفاض مع ترقب بيانات أسعار المستهلكين

ستاندرد آند بورز وناسداك يغلقان على انخفاض مع ترقب بيانات أسعار المستهلكين

"رويترز"

نيويورك: (رويترز) 

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الإغلاق اليوم مع ترقب المستثمرين بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين هذا الأسبوع، والتي يأملون أن تمنحهم مزيدا من المؤشرات التي تساعدهم على توقع مدى إمكانية بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وتشير بيانات أولية إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز هبط 5.23 نقطة بما يعادل 0.10% إلى 5118.46 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك 65.84 نقطة أو 0.39% إلى 16019.27 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز 49.85 نقطة أو 0.13% إلى 38772.54 نقطة.
 

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