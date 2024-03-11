ترمب يلوح برفع الرسوم الجمركية حال فوزه بالرئاسة ويؤكد: الاتحاد الأوروبي يستغلنا بمقدار ما تفعل الصين

دافع دونالد ترمب الإثنين عن اقتراحه فرض رسوم جمركية نسبتها 10 %على الواردات، مشيرا إلى أن التخفيضات الضريبية يمكن أن تسهم في تخفيف وطأتها على الأسر.

وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي ان بي سي"، قال المنافس الجمهوري للرئيس الأميركي جو بايدن في انتخابات نوفمبر إن "الضرائب يمكن أن تخفّض" لدى سؤاله عن التداعيات السلبية المحتملة لاقتراحه.

ويثير الاقتراح مخاوف كثيرة لا سيّما على صعيد عرقلة التجارية العالمية وارتفاع التكاليف على الأسر الأمريكية.

لكن ترمب شدد على أنه من "كبار المؤمنين بالرسوم الجمركية".

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق بعد تحقيقه وبايدن الأسبوع الماضي انتصارات ساحقة في "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي أجريت فيه الانتخابات التمهيدية في 15 ولاية ومنطقة واحدة.

وبات من شبه المؤكد أن انتخابات 2024 ستجرى بين المرشحين اللذين خاضا استحقاق 2020.

إضافة إلى توجيهه انتقادات لبكين، اعتبر ترمب الإثنين أن الاتحاد الأوروبي "يستغلنا تقريبا بمقدار ما تفعل الصين، لكنه يفعل ذلك بابتسامة".

في ولايته الرئاسية فرض ترامب رسوما كبيرة على سلع عدة بينها الصلب والألمنيوم المستورد، في خطوة استهدف فيها المنتجات الصينية لكنها شملت أيضا صادرات الاتحاد الأوروبي، ما استدعى ردود فعل انتقامية من جانب حلفاء مقرّبين للولايات المتحدة.

وشهدت ولاية ترمب فرض رسوم جمركية متبادلة بين واشنطن وبكين على سلع بمئات مليارات الدولارات، في خلاف هدّد بخنق الاقتصاد العالمي.

في سياق آخر، يعارض ترمب معارضته حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بخلاف الرئيس الحالي جو بايدن الذي أعرب عن استعداده للسير بمشروع قانون يهدد التطبيق.

وقال ترمب "ما يزعجني هو أنه من دون تيك توك، ستعزّزون نمو فيسبوك، وهو بالنسبة إلي عدو للشعب، تماما مثل وسائل إعلام أخرى".

ويظهر تصريحه تبدلا في مواقفه، بعدما أصدرت إدارته في أغسطس 2020 قرارا بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى تهديد للأمن القومي.