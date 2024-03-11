لا يستخدم كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية .. 13 حالة يحظر فيها استخدام العلم الوطني

حددت وزارة الداخلية 13 حالة يحظر فيها استخدام العلم الوطني، أولها رفعه باهت اللون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.

ووفق ما نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة X بالتزامن مع يوم العلم، فإنه يجب ألا يستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما، وألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات، ألا يحفظ العلم في مکان سيء يسبب تلفه أو اتساخه.



ويحظر استعمال علم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه النظام، ويجب ألا يثبت العلم أو یشد على السارية بل يكون دائما واقفا وحر الحركة، وألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات، والامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه.



كما يحظر تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، واستخدام العلم بأي صورة قد تهيئه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوى التخلص منها بعد استخدامها.



ويجب عدم رفع العلم بشكل مقلوب أبدا مهما كانت الظروف، وألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه (أرض - ماء - طاولة)، ألا يوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة السارية العلم.

