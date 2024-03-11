"جدا" تدخل أول استثمارتها في صندوق دين جريء قيمته مليار ريال

بندر الحمالي الرئيس التنفيذي لشركة "جدا" خلال توقيع الاتفاية مع أرمينه باغوميان المدير الإداري في شركة شركاء من أجل النمو. "الاقتصادية"

أعلنت شركة صندوق الصناديق "جدا" عن أول استثمار لها في صناديق الدين الجريء والذي يعتبر الثاني في مجال الائتمان الخاص وذلك في صندوق شركاء من أجل النمو السابع “Partners for Growth VII” والذي تديره شركة شركاء من أجل النمو “Partners for Growth”.

ويقدم صندوق شركاء من أجل النمو السابع الذي يبلغ حجمه أكثر من مليار ريال للمستثمرين فرصة للاستثمار في شركاتٍ سريعة النمو وذات إمكانيات عالية في مجموعة متنوعة من القطاعات، فيما يبلغ حجم الأصول المدارة من قبل الشركة مبلغ 3.75 مليار ريال (مليار دولار) لدعم نمو منظومة الائتمان الخاص في المملكة.

وتم توقيع الاتفاقية في الرياض بين بندر الحمالي، الرئيس التنفيذي لشركة "جدا"، وأرمينه باغوميان، المدير الإداري في شركة شركاء من أجل النمو.

وقال الحمالي "أعلنا في نوفمبر الماضي عن استثمارنا الأول في قطاع الائتمان الخاص ووعدنا بدعم هذا القطاع من خلال استثمارات إضافية في هذه الفئة من الأصول في المستقبل القريب. والتزامًا بوعدنا، يعد استثمارنا في صندوق "شركاء من أجل النمو" هو الثاني في مجال الائتمان الخاص والأول في الدين الجريء، حيث تؤكد استراتيجيتنا على توفير حلول تمويل إضافية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي تماشياً مع رؤية المملكة 2030."