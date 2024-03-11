قطاع التكنولوجيا يهبط بالأسهم الأوروبية وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكي

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم نتيجة موجة بيع كبيرة لأسهم قطاع التكنولوجيا، بينما ظل المستثمرون يترقبون تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي الذي يصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وسيسهم في تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4 % ليتراجع عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة. وكان لقطاع التكنولوجيا التأثير السلبي الأكبر على ستوكس 600، بانخفاض أسهم التكنولوجيا 2 % بسبب انخفاض 8.9 % لسهم شركة بي.إي سيميكونداكتور. وخسرت شركة تصنيع الرقائق العملاقة أيه.إس.إم.إل 4.2 % أيضا.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر فبراير شباط التي تصدر غدا الثلاثاء للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة، بعد أن أظهر تقرير يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي. وكان القطاع الصناعي في أوروبا من بين أكبر الخاسرين أيضا مع فقدان مؤشر التعدين 0.4 %.