الهند توسع قوائم شركات سمسرة الأسهم المؤهلة في بورصتها التي تصل قيمتها 4.5 تريليون دولار

تعتزم هيئة سوق الأوراق المالية الهندية توسيع نطاق إطار عملها الذي يحدد ما تعرف باسم شركات سمسرة الأسهم "المؤهلة" التي تعمل في سوق الأسهم الهندية التي تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار.

ونقلت بلومبرج للأنباء عن بيان للهيئة القول إنه من أجل تعزيزحماية مصالح المستثمرين وبناء الثقة في سوق الأوراق المالية، قررت الهيئة توسيع نطاق إطار عملها لشركات سمسرة الأسهم المؤهلة لتضم المزيد من الكيانات.

يذكر أن شركات السمسرة المؤهلة ملزمة بضمان التطبيق الصارم للقواعد المنظمة لعملها بسبب مكانتها "المهمة في السوق".

يذكر أنه يتم تصنيف شركة السمسرة على أنها مؤهلة وفقا لعدة معايير منها عدد عملائها النشطين وإجمالي أصول عملائها وحجم تعاملاتها وتقييم مدى التزامها بالمعايير والقواعد.

وقالت هيئة سوق المال الهندية إن المعايير الجديدة ستدخل حيز التطبيق بطريقة متدرجة لضمان الالتزام السلس بها.