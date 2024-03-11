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أسواق الأسهم- العالمية

انخفاض مؤشرات وول ستريت مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم

انخفاض مؤشرات وول ستريت مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم

انخفض مؤشر ناسداك المجمع 32.49 نقطة بمقدار 0.20 % عند الافتتاح. «رويترز»

رويترز: نيويورك
فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض اليوم الإثنين، إذ يستعد المستثمرون لبيانات تضخم رئيسة هذا الأسبوع التي يمكن أن توفر مزيدا من المؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد تقرير الوظائف المتباين الأسبوع الماضي.
ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 55.48 نقطة بنحو 0.14 % إلى 38667.21 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على تراجع 11.73 نقطة أو 0.23 % إلى 5111.96 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 32.49 نقطة بمقدار 0.20 % إلى 16052.63 نقطة.
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